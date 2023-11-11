前總統馬英九昨（10）日呼籲，藍白兩方應由全民調決出勝負，由勝出一方對戰民進黨的「賴蕭配」，獲得黨了包括高雄市前市長韓國瑜等人的支持，引發外界熱議。對此，媒體人張禹宣除喊話民眾黨，應有相對應退讓，也認為，透過第3方機構全程記錄民調進行過程，以及將所有資料向大眾公布等2方式，可解決民調公平性問題，「保證沒有任何機構敢在當中動手腳亂搞自毀招牌」。

針對馬英九的喊話，民眾黨總統參選人柯文哲陣營認為，過去還沒有時間壓力，隨著登記時間愈來愈近，「理性藍」不得不把國民黨內的壓力鍋掀開，樂見「理性藍」將國民黨與國民黨總統參選人侯友宜拉回正道。

張禹宣昨在臉書發文表示，侯友宜其實可以接受全民調，但須有：1. 民調公司必須由國民黨主導，民眾黨附議；2. 全面採用傳統，也就是經由科學方法驗證，信效度值得參考的民調；3. 民調組合必須以合作為前提，只能有「侯柯、柯侯VS賴蕭」等3個前提。張禹宣也認為，國民黨若願意接受全民調，等同是全盤接受民眾黨的要求，因此在施行辦法上，民眾黨勢必得相對應的退讓，否則就不叫各退一步。

另外，針對民調公平性方面問題，張禹宣也在留言區補充，解決的方式非常簡單，那就是只需做到柯文哲最愛講的「公開透明」。他指出，只要請外界公認客觀的第3方機構，全程記錄抽樣方法、過程和問卷設計，並經複數雙邊指派專家學者一致認定符合科學標準。同時，在結果出爐前，將錄影、加權比重、結構、方法等一切細部資料，都攤在社會大眾面前提供檢視，「這樣做才叫做科學、公開、透明，也保證沒有任何機構敢在當中動手腳亂搞自毀招牌」。