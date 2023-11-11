對大部分家長而言，孩子比自己生命還重要。就有一名媽媽，兒子在大考前遇到車禍不幸喪生，無法接受的她，天天打已故兒子的手機號碼，未料有天真的接通了，見到門號持有者之後更是讓她驚訝連連，最終結局更是感人。

綜合陸媒報導，武漢一名母親鄭麗霞與丈夫都是醫師，2人婚後生下一名獨子，兒子也非常上進，以醫科為目標努力讀書，卻在大考前出車禍不幸喪生，即便辦完葬禮，鄭麗霞仍無法接受事實，崩潰的她天天打兒子的手機門號，期許能再次聽到兒子聲音。過了數個月後，手機真的有一名男子接了，鄭麗霞向對方訴苦事情始末，男子也決定和鄭麗霞碰面，但接下來卻發生許多巧合。

兩人相約見面後，鄭麗霞發現對方長相與兒子神似，臉上的痣位置相同，就連出生也是同一天。(圖／搜狐)

這名男子叫做陳威，只比鄭麗霞兒子大2歲，她發現對方長相和兒子神似，痣的位置不僅一模一樣，生日更是同一天，且志向都是希望能考上醫科，種種巧合讓鄭麗霞訝異不已。陳威則是表示，自己母親久病不起，大學讀了一年，希望考上醫科治療母親，無奈負擔不起經濟壓力，只好休學打工。

兩人一見如故，有如親生母子，鄭麗霞出手金援陳威，讓他可以回到校園完成學業，陳威也時常抽空探望夫妻倆。鄭麗霞覺得，認識陳威是上天的安排，決定認對方為乾兒子，陳威也承諾會盡到孩子的責任，以後一定會給他們養老送終。