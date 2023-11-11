台灣有許多傳統點心，都會被外國人當作伴手禮帶回去與朋友一同享用。就有一名大陸女網友發文，點名一款台灣點心讓她吃到難以忘懷，身邊的人更是全部都淪陷，貼文發布後引起討論。

大陸女網友在小紅書上發文「你有沒有對台灣哪個糕點念念不忘」，她表示上司是台灣人，放長假後回到大陸，帶了好幾盒裕珍馨奶油酥餅，分給底下同組6個人，她和同事當場在辦公室開吃，才一打開就驚為天人，奶香味撲鼻而來。

大陸女網友在小紅書發文表示，和同事吃到台灣的奶油酥餅全都淪陷，實在太好吃。(圖／小紅書「一口塞下三個小籠包)

原PO說，原以為看包裝很普通，沒想到打開這麼香，吃下去更是美味，白糖餡料甜而不膩，讓她和同事都上癮，吃完後還是難以忘懷，直言絕對是台灣必買點心。不過原PO也表示，翻開後面的成分標示，看到寫著「無水奶油」，實在看不明白是什麼意思。

台灣網友看到後也紛紛表示：「我家鄉的餅！他們家芋頭酥也很好吃」、「前陣子寄了些裕珍馨的糕點給大陸朋友，也獲得了一致好評」、「烤過會更好吃哦」、「超喜歡裕珍馨，每次買回美國珍惜的吃」；大陸網友也留言：「12月要去台北玩，請問只有台中有賣嗎」、「18年吃到一個太陽餅，裡面有香芋、蛋黃、麻糬，到現在還忘不掉」、「如果樓主下次去台灣，記得去淡水買芝麻蛋黃餅，巨美味」。