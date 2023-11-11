11日凌晨0點54分，東部海域發生規模5.4地震，震央位在花蓮縣南方64.9公里處的花蓮外海，地震深度28.7公里，全台都有感，其中以台東長濱與花蓮紅葉最大，震度4級。
根據氣象署地震資訊
4級：台東縣長濱、花蓮縣紅葉
3級：花蓮市、南投玉山、嘉義阿里山、彰化市
2級：高雄桃園、雲林草嶺、台中梨山、南投市、台南楠西、雲林斗六、嘉義市、台中市、宜蘭南澳、苗栗鯉魚潭
1級：台東市、屏東三地門、嘉義太保、桃園三光、屏東市、宜蘭市、新竹峨嵋、苗栗市、新竹竹北、新北新店、台南市、桃園市
11日凌晨0點54分，東部海域發生規模5.4地震，震央位在花蓮縣南方64.9公里處的花蓮外海，地震深度28.7公里，全台都有感，其中以台東長濱與花蓮紅葉最大，震度4級。
根據氣象署地震資訊
4級：台東縣長濱、花蓮縣紅葉
3級：花蓮市、南投玉山、嘉義阿里山、彰化市
2級：高雄桃園、雲林草嶺、台中梨山、南投市、台南楠西、雲林斗六、嘉義市、台中市、宜蘭南澳、苗栗鯉魚潭
1級：台東市、屏東三地門、嘉義太保、桃園三光、屏東市、宜蘭市、新竹峨嵋、苗栗市、新竹竹北、新北新店、台南市、桃園市
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