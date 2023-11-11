大陸山東號航母完成12天「海、空遠海長航」訓練後，沿台海中線以西由南向北航行，8日晚間進入台灣海峽後，繼續往北航行。前立委郭正亮表示，山東艦從巴士海峽由南往北穿過台海，這個動作非常罕見；山東艦上如果有艦載機，對台灣會是一個警訊。

郭正亮10日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，山東艦本來在台灣東部海域演習12天，之後從巴士海峽由南往北穿過台海，這個動作非常罕見，等於它在外的時間有10幾天，機動性很快，在台灣東部海域演練完，就穿過巴士海峽，從台海回到中國大陸。

郭正亮指出，這次山東艦上是否有艦載機？遼寧艦也曾穿過台海，可是上面並沒有飛機，只是單純通過；如果山東艦這個平台上有艦載機，對台灣來講，就是一個警訊。到時作戰它就是這樣來，因為台灣海峽蠻短的，所以整個航母艦隊要通過，就是非常大的事。

郭正亮猜測，可能只有山東艦通過，那就要看它的武器，有沒有朝向台灣方向。山東艦是中線靠西航行，若是在中線以東航行，那就要非常緊張，艦上火炮、艦載機是不是都有、火炮是否朝著台灣、艦載機到底有幾架？以前它通常無害通過，這次不知道是怎樣通過的。