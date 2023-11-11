高雄第六選區選情激烈，民進黨市議員黃捷接替因緋聞退選的立委趙天麟參選。國民黨立委參選人、高雄市議員陳美雅認為，高雄若要翻轉，民進黨的破口就是在第六選區。而她這一席就是「章魚哥」，如果這一席能贏，在野力量就能拿到勝利。

陳美雅10日在中天《廟口開講》節目表示，高雄要翻轉，現在民進黨的破口在哪裡？就是在第六選區，包括鼓山、前金、新興、苓雅。民進黨派出的一位參選人多麼誇張，她本來兩屆在鳳山，鳳山的民眾給了她機會，讓她能夠當議員，但是她揮揮手，轉身就拋棄鳳山。

陳美雅接著指出，這位參選人本來聽說左楠有一個缺可以選立委，她也表態想去左楠選，後來左楠說沒有缺。民進黨立委趙天麟退選以後，現在她落跑到第六選區，有人可能對她只有一個翻白眼的印象，卻不記著她為高雄做過什麼事。

陳美雅表示，民進黨傾全力派出6大軍團對付陳美雅一個人，陳美雅這一席就是「章魚哥」，如果這一席能贏，在野力量就能拿到勝利，在野力量在立院的席次也就可以過半，甚至可以當選總統。