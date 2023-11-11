花蓮縣一名女子小靈（化名），今年（112年）3月13日晚間，步行前往新城火車站搭車時，突然被男子拉進草叢意圖性侵及搶走身上包包，小靈大聲喝斥，才逼退對方；警方從現場遺留吸食強力膠的塑膠袋、塑膠黑色拖鞋、以及採集DNA跡證，沒多久就逮捕有性侵前科的江姓男子。

據了解，當天晚間10時許，女子向警方報案指稱，獨自走路到新城火車站，走在花6線1公里的人行道上時，突然有男子伸手將她拉進草叢想要性侵，她奮力掙扎大聲呼救。男子竟動手搶她的包包，所幸用力拉扯下，才沒被對方強走，當下剛好有車輛經過，男子見狀才倉皇逃離。

眼尖員警從現場遺留的拖鞋，發現嫌犯之前到警局報到時，所穿同一雙拖鞋。（翻攝畫面）

警方獲報趕抵現場蒐證，發現男子在現場遺留吸食強力膠的塑膠袋，還有一隻黑色塑膠拖鞋，小靈外套也留下疑似犯嫌血跡，相關物證送往刑事局鑑定比對。

小靈在警詢表示，對方一手嘗試將我褲子脫下，但因我有繫腰帶而未得逞，當對方勒住我頸部，我便用腳踢他並咬他左手小拇指反擊，對方又想勒住我頸部，伸手拉扯我的衣服，意圖摸我胸部，但他只拉到我右鎖骨的地方，對方繼續拉我右手，將我拖進草叢深處，過程中我持續大喊「我已經叫警察了，警察過來」、「哈利路亞」。

小靈說，後來路上經過好幾台汽車，可能因此對方才放棄強暴我，轉而搶我隨身攜帶的背包，還有身上衣物内的財物，他有拉開我背包的拉鍊，但我一直跟他拉扯，他可能以為警察來了，就放棄搶我的東西並逃離現場。

警方清查轄區商家，發現案發當天下午2時許，有男子曾到超市購買強力膠，比對行車軌跡及身分，鎖定有性侵前科的50歲江姓工人，刑事局鑑定證物也驗出江男DNA。

員警還發現，江男之前因案到分局報到時，穿的拖鞋和現場遺留的，疑似就是同一雙。警方把江男拘提到案，全案依妨害性自主、強盜未遂案移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地院法官，日前依江男犯犯強制性交未遂罪，處有期徒刑2年。又犯強盜未遂罪，處有期徒刑3年。應執行有期徒刑4年。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！