日本國寶級歌后大橋純子，憑著代表歌曲《Silhouette Romance》走紅歌壇，沒想到今年3月食道癌復發後，一直進出醫院治療，沒想到一周前身體惡化，於9日病逝，享壽73歲。

大橋純子2018年健康檢查後，診斷出食道癌，沒想到又罹患乳腺癌，切除左邊乳房並進行乳房重建手術，經過一年治療和休養後，開心宣布抗癌成功，不過根據日媒《Sponichi Annex》報導，她在3月診斷出食道癌復發後，便宣布暫停演唱會及演藝事業，接著開始積極接受治療，沒想到在一周前身體突然惡化，最後抗癌5年仍不敵病魔逝世。

大橋純子踏入歌壇數十載，推出許多膾炙人口的歌曲，包括《Silhouette Romance》、《Tasogare My Love》等，並以電視劇《像獅子一樣》主題曲《暮光之城》走紅，與作曲家老公佐藤健結婚後，合作過無數歌曲，如今一代巨星殞落，讓親友及粉絲不勝唏噓。