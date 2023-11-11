今天東北季風影響，迎風面水氣增多，中央氣象署針對基隆北海岸及宜蘭發布大雨特報；各地低溫約21至24度，北台灣整天濕涼，昨天仍有30度左右高溫，今天僅剩22、23度，下周一（13日）晚上至周二（14日）清晨最冷，低溫降至15度。下周五（17日）另一波乾冷空氣南下，周六（18日）低溫下探11度，強度達大陸冷氣團。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至下周二受東北季風影響，氣溫緩降，北部及東半部有局部短暫雨，北台灣整天偏涼、微冷；中南部氣溫稍降，影響較小。今各地氣溫：北部18至24度、中部19至30度、南部20至32度、東部18至29度。

下周一晚上至周二清晨氣溫降到最低，台北降至18度左右，部分沿海及平地下探15度以下。

下周三至周四（15至16日）上半天東北季風減弱，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。下周四下午另一波鋒面通過，中部以北、東半部有短暫雨，乾冷空氣緊接南下，下周五起大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下感受舒適，入夜輻射冷卻加成，快速轉冷，下周六清晨部分沿海及平地低溫降至11度左右，強度達大陸冷氣團，不過白天氣溫迅速回升。