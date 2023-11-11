竹聯幫堂明仁會伍姓男子，多次於網路刊登廣告，謊稱「高薪、輕鬆工作」誘騙5名中輟少女下海賣淫，並以毒品作為牽制，讓她們無法輕易脫身。此外，伍男甚至與另名共犯褚姓男子拍攝少女性愛影片，藉此脅迫對方肉體還債，不法獲利至少百萬元。新北地檢署昨（10）日依違反兒稍性剝削防治罪嫌，正式起訴伍、褚二人，涉案少年則移請少年法庭審理。

檢警調查，今年初從中協尋中輟少女時，赫然察覺多名少女慘遭伍男等人仲介慫恿又或威逼賣淫，更以毒品咖啡包控制眾人、利用毒癮讓她們無法輕易脫身。

竹聯幫仁堂明仁會伍姓男子等人屢次在樹林區等地持械鬥毆，甚至誘騙少女下海賣淫。畫面為警方拘提伍男等人到案。（樹圖 / 中時資料照）

據了解，伍男與旗下幫眾屬於竹聯幫明仁會「南新莊分會」。警方查出眾人活躍於新北市新莊、樹林、桃園龜山等地專門吸收中輟生加入幫會，更屢次於樹林區等地持械鬥毆，行徑囂張，今年3月6日時也曾前往台北萬豪酒店，參與仁堂明仁會的春酒餐敘。

警方追查發現，涉案褚男同時與其中一名賣淫少女互為情侶關係，未料卻趁著一次發生性行為時，以手機偷拍性愛影片後逼迫對方下海賣淫。另一名巫姓少年同時被警方從其數支手機中查獲罪證，後以涉妨害秩序案移送調查。

偵查期間，伍、褚二男否認犯行，新北地檢署昨依違反兒少性剝削條例之「意圖營利而媒介少年為有價性交行為」、「意圖營利而以脅迫方式使少年為有價性交行為罪嫌」起訴二人；至於褚男同時另涉刑法「與十四歲以上、未滿十六歲女子性交」、及兒少性剝削防制條例的「拍攝少年性影像」罪。

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