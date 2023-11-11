中和2歲男童「恩恩」因新冠確診病逝，恩恩爸質疑新北市政府延誤送醫害死兒子，提告市長侯友宜4名官員過失致死等罪，4人皆不起訴後，恩恩爸提出國賠訴訟，求償1元，新北地院板橋簡易庭今年（7月）21日判決駁回。恩恩爸不服提起上訴。

恩恩爸今年7月21日在律師陪同下，到法庭聆判，審判長當庭宣示「原告之訴駁回」後，恩恩爸當時表示，「不意外、心裡已有準備」，強調後續要真相的決心不會動搖。新北市政府當時則表示，尊重法院判決，理解並尊重家屬的意見與決定。

幼童恩恩去年4月因新冠肺炎去世，恩恩爸認為新北市府自創的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，導致救護車81分鐘後才抵達，送醫過程延誤。去年對侯友宜、新北衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、消防局救災救護指揮中心主任李宇松提告過失致死、廢弛職務釀成災害等罪。

檢方調查認為，恩恩送醫過程縱有不夠周延或全面之處，應屬有無行政或政治責任問題，今年2月認罪嫌不足，對侯友宜4人不起訴。恩恩爸去年9月間遭新北市府駁回國賠申請後，去年11月對新北市府、消防局和衛生局提出國賠1元的民事訴訟，因請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程序，由板橋簡易庭為第一審。

新北地院7月21日判決指出，審酌兩造當事人主張、抗辯及相關證據後，認為恩恩爸未就恩恩死亡，提出相關醫學資料或足以建立「相當因果關係」存在的證據，難認與被告機關所屬公務員的行為或不行為間有相當因果關係。

恩恩爸當時哽咽說，不管勝訴、敗訴，「我最大的損失是恩恩已經離開了！」

接獲恩恩爸提起上訴，新北地院審酌後，日前對此案作出判決，認為恩恩父母提起的上訴，一部分是為無理由、一部分是於法不合，因此，不須透過言詞辯論，直接駁回恩恩父母上訴。且不得再上訴。