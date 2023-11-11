女星嚴立婷和運動員張智峰婚後育有一對子女，時常在社群分享家庭生活，9日她難過地轉述一件真實事件，閨密好友的朋友全家出國玩，到某家餐廳吃飯時，12歲女兒跟父母說要如廁，卻一去不回，嚴立婷呼籲父母「不要讓孩子離開你的視線」，也要教育小孩務必保持警覺心。

嚴立婷9日在社群發文：「今天聽好姐妹分享一個故事，下午聽完到現在，我的心情都還是有點複雜。」她表示閨密好友的朋友全家出國旅行，到某間餐廳消費時，12歲女兒想上廁所，父母沒想太多就讓她自己去，後來意識到女兒怎麼去那麼久，才發覺「居然就再也沒有回來了」。

嚴立婷聽到這裡，開始腦補電影中各種人口販賣的可怕情節，「一個才12歲的少女，花漾年華才正要開始，她到底去哪了，或是她被誰帶去哪了，她正經歷著什麼，此刻的她到底有多麼害怕多麼無助，我真的真的真的不敢想像…她的父母該有多崩潰和自責啊！」

嚴立婷建議所有父母陪同兒女上廁所，並注意有無任何異狀。（圖／FB@嚴立婷）

嚴立婷希望透過這則真實故事，提醒所有帶孩子出遊的大人們「千萬不要讓孩子離開你們的視線，警覺心多一點真的是必要的，不管孩子多大，只要他還能叫做是孩子他就只是個孩子」；嚴立婷建議小孩如廁時，爸爸陪兒子、媽媽陪女兒，假設性別交換，父母也別在外面顧滑手機，請確認廁所內有無異狀，別怕丟臉，因為這種重要時刻，面子完全不重要，「我真的聽過孩子一個人進廁所就直接消失，大人是一直在外面等的，但孩子去哪了？因為在裡面被用暈了、剃頭髮換衣服了，所以經過身邊你也不知道那就是你的孩子。」

身為兩個兒女的媽媽，嚴立婷說她常告誡孩子對任何陌生人、就算是熟人都要有警覺心，因為壞人臉上不會寫我是壞人，內心盤算什麼壞主意也不會輕易被看穿，防人之心真的不可無。嚴立婷感嘆：「從小覺得世界和平這個願望好敷衍，現在為人父母了，才真正明白這個願望有多寶貴，希望這些可惡的惡魔都能消失在這個世界上，希望這個女孩能盡快找到回家的路。」文末不忘標記「警覺性、這不是電影是發生的真實事件、不要讓孩子離開你的視線、期許所有孩子都能好好健康平安的長大」，不厭其煩地提醒其重要性。

該篇貼文曝光兩天，已有破3萬人按讚、7600多則轉發、4800多則留言，許多為人父母的網友深感認同，紛紛留言：「所以我很堅持孩子身上帶顆airtag」、「在外面我連我老婆上廁所我都跟，不要說孩子，媽媽帶女兒戰鬥力能提高多少？我寧願累一點也不要後悔一輩子」、「出國不管大人小孩最好都是結伴一起上洗手間」、「我姐夫有朋友帶小孩去某港迪士尼排隊時，只是轉個身小孩就不見了！到現在還沒找回來」、「任何時候你只要閃過一絲猶豫就不要賭運氣」、「買衣服試衣間也是，裡面還有一個門，把人帶走。」