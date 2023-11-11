輝達執行長黃仁勳回台必前往川菜餐廳花娘小館吃蒼蠅頭，直呼「名字很可怕但非常好吃」。一名網友好奇這道菜到底有什麼魔力？引發許多討論，大多人都覺得蒼蠅頭好吃又下飯；也有網友認為應該是黃仁勳兒時培養的口味，「小時候的味道，那是專業廚師很難複製的回憶。」

黃仁勳今年來台數次，每回都前往花娘小館用餐，他說最喜歡的菜色就是蒼蠅頭，一名網友在批踢踢發文詢問「這道菜到底有什麼魔力啊？有沒有饕客說一下有多好吃。」

許多網友直呼「下飯菜，我也很愛」、「配飯真的好吃」、「以前聚餐去吃過2次，菜真的不錯」、「味道確實家常菜，每次去都點豆乾」、「我去都點豆乾、肉絲、烘蛋、芷薑牛。」

也有網友認為黃仁勳吃的是回憶，「我猜他老了就回台灣了，兒童時期培養的口味根本改不掉」、「可能小時候曾經吃過一陣子吧」、「應該是小時候的味道，那是專業廚師很難複製的回憶。」