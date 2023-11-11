網路上近日瘋傳一段影片，疑似民眾黨總統參選人柯文哲在競總成立大會上飆髒話的片段，該句話提到的對象也引發外界注目，發音近似發言人陳智菡和館長陳之漢。不過，民眾黨發言人楊寶楨則說，「不會是館長，因為館長沒有在現場，其他我不多說。」而陳智菡今(11日)在臉書PO文，「政治空耳哥」出現！

該段疑似柯文哲罵人的影片，現場聲音突然收到連續7字「我X妳X咧X腰」的髒話飆罵，隨即在PTT、推特、臉書等引發熱門討論，也有網友質疑「聽起來就不是，是誰在帶風向」、「仔細聽，是說慘啊靠邀咧」、「是挖慘啦靠腰啦，哈哈，塔綠班人格低劣只會造謠，真是笑死」，也有人認為「AI變聲」、「聽起來剪輯合成的」。

對此，楊寶楨9日在上壹電視政論節目時被問及此事時回應，「不會是館長，因為館長沒有在現場，其他我不多說」，可能現場不知道環節上面是不是有準備作業出狀況，因為我沒有在現場，音有點糊，當時的確有同仁跟我講收音是不是沒有關掉，後來再聽一下，感覺可能流程環節出差錯，不太曉得。

然而，影片曝光後，不少網友湧入陳智菡的臉書洗版，替她抱不平，「辛苦妳了，跟柯那麼久，還為他上節目，還被罵，結果連不分區都沒有」；但也有人留言「真不知道都已經被罵粗話羞辱成這樣了，怎麼還能做得下去？真是無言。」

陳智菡今在臉書回應此事，「哇！慘啊！」打柯打到沒東西好打，「政治空耳哥」出現！她並在留言處透露，前幾天就看到有人在帶風向，說柯文哲罵館長（陳之漢），她還趕快跟館長打招呼免得引發誤會，現在又燒回來鬧柯文哲不尊重女性，憑什麼當總統？請仔細聽聽原音，就知道是惡意解讀上字帶風向。他說「哇！慘啊！」（台語）變成操xxx，一件沒有的事，被網軍洗的風生水起。

陳智菡說，如果柯文哲真的這樣罵人，「小姐姐那麼兇，第一個就跳出來抗議好嗎？」