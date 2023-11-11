舊金山巨人隊盛傳正全力爭搶大谷翔平，預備採取「全場盯人」模式，雖然巨人棒球總裁Farhan Zaidi三緘其口，《舊金山紀事報》記者Jon Shea提到巨人是很適合大谷的去處，地處美國西岸（較接近日本）與洛杉磯道奇、天使擁有相同的優勢。道奇仍是大熱門，只是巨人被看好可以出很高的價錢。

「法官」賈吉（Aaron Judge）去年改寫美聯全壘打紀錄，最後獲得洋基9年3.6億美元合約，那是因為賈吉比較想留在洋基，實際上巨人開給他的價碼是差不多的。明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）一度也獲得巨人13年3.5億美元的出價，直到他體檢爆出右腳踝舊傷，才讓巨人嚇得縮手。

巨人不一定能搶到大谷，但是他們過去對賈吉、柯瑞亞都願意開高價，對於大谷這位史上罕見的球星，可能讓大谷的身價喊破5億美元。巨人的弱點在於整體實力不如道奇，他們2021年以驚人的107勝摘得國聯西區冠軍，近7季卻也只有該年打入季後賽。相較之下道奇連續11季晉級，包括10次國西冠軍，如果大谷是不想再輸球才離開天使，顯然有錢又有戰力的道奇是最佳選項。