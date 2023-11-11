自慰是許多人解決生理需求的方式，但不少男性擔心自己自慰過度，認為戒色禁慾對健康較佳，甚至可以養精蓄銳。但泌尿科醫師莊豐嘉表示，禁慾不會讓性能力變強，長期禁慾還可能導致攝護腺疾病，甚至影響勃起功能。此外，台灣癌症基金會也發現，每周射精5次的男性，較不易得到攝護腺癌。

莊豐賓在臉書粉專「幸福醫師 莊豐賓醫師」與影片中表示，禁慾與性功能的影響，可用進廢退理論來解釋，人步入中年，身體機能會讓性功能表現越來越差，此時若不理會，慢慢地身體就會覺得不需要性，性功能就越來越差，進而導致人的海綿體、血管彈性變差，導致陰莖越來越短、越來越不會充血，即是用進廢退說的結果。

莊豐嘉並逐一說明禁慾對性能力、精子品質等的影響。首先禁慾是否會讓性能力變強？他表示，答案是不會的，因為勃起就是讓血管擴張、海綿體肌肉放鬆，達到硬的狀態，當禁慾時，就沒有此類訓練，人的海綿體將慢慢纖維化，血管不易擴張，影響勃起功能，人就會沒自信，進而不想要性愛，導致惡性循環。

第二，禁慾是否會讓精子品質變好？他表示，此要視禁慾時間長短，研究指出，禁慾3天的精子品質會最好，因此若要精子品質良好，他建議3天一次進行性行為，這時品質是最好的。

第三，禁慾能提升工作和學習效率？他表示，除非是短暫的禁慾，否則這是錯誤的認知，因為長期禁慾會讓人焦躁不安，適當的性生活可讓身體感受快樂、會有幸福感，反可提升工作與學習效率。

第四，禁慾會導致攝護腺疾病？他表示，雖無直接證據，但目前來說這是有可能的。因為長期禁慾恐致攝護腺發炎，他在診間若遇到男性因攝護腺發炎求助，都建議多射精來排除，因射精過程中，攝護腺會開始運動。

莊豐賓並補充，有研究發現，長期不射精者，得到攝護腺癌的機會增加。根據哈佛醫學院的研究，男性每月射精超過21次，得到攝護腺癌的機率，會比每月只有4～7次者，降低30%；此外，台灣癌症基金會也發現，每周射精5次的男性，較不易得到攝護腺癌。