氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(11)日起至下週二(14日)東北季風影響，氣溫緩降，北部、東半部有局部短暫雨，北台整天偏涼、微冷，要注意添衣；中南部氣溫逐日微降，仍多雲時晴，影響較小。下週一(13日)晚至週二(14日)清晨，氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，部分沿海及平地的最低溫將降至15度以下。今日各地區氣溫：北部18至24度、中部19至30度、南部20至32度、東部18至29度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三(15日)至週四(16日)上半天東北季風減弱，天氣短暫和緩，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。下週四(16日)下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部有短暫雨，鋒後「乾冷」空氣緊接南下。

下週五(17日)起大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下舒適、不覺冷，入夜「輻射冷卻」加成，快速轉冷，下週六(18日)清晨台北觀測站直接挑戰「大陸冷氣團」定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右，但白天氣溫迅速回升。