ESPN story on Blazers center Robert Williams III —a trade target for a number of teams — undergoing season-ending right knee surgery. https://t.co/mtebcwgRCy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 10, 2023

今年休兵期好不容易送走利拉德的拓荒者，新球季運氣也太差了點！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日爆料，拓荒者替補中鋒羅伯特威廉斯將接受右膝手術，本季提前宣告整季報銷，今年探花韓德生也因右腳踝骨頭瘀傷，還要繼續缺席至少兩周。

羅伯特威廉斯是在今年9月，被塞爾提克交易到拓荒者換回哈勒戴，本來新球季加盟拓荒者後，主要擔任先發中鋒艾頓的替補角色，出賽6場可拿場均6.8分、6.3籃板，也被不少球隊列為明年交易截止日前的交易對象之一，如今隨著他整季報銷而作罷。

韓德生是在11月2日拓荒者出戰活塞比賽中受傷，隨後就缺席到現在，他本季場均8.8分、4.6籃板，也被拓荒者列為主要培養對象之一，沒想到才打沒多久就受傷了。

拓荒者不只傷了羅伯特威廉斯與韓德生，就連主力射手安芬尼西蒙斯也遭遇拇指韌帶撕裂重傷，至少要休兵4到6周，新球季還沒開打1個月，拓荒者就先後掛掉3名輪替主力，讓人不得不擔心他們本季接下來的戰況。