「閃電8型」（Barak-8）防空系統

以色列航太工業（IAI）周四（10日）宣布，國防部和未透露的國家達成12億美元（近390億台幣）的軍售交易，其中將提供防空系統。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，雖然獲得大單，但以色列航太工業和國防部都不願說明，出售的是哪款防空系統，還有買家究竟是哪國。不過，IAI指出，這款防空系統「具有先進技術能力，並已經過作戰驗證」。

而據以色列媒體報導，以國出售的可能是「閃電」（Barak）防空系統。據悉「閃電」中程（MR）版防空系統射程可達35 公里，而增程（ER）型則高達150公里。「閃電」飛彈用以攔截戰機、中程彈道飛彈和巡弋飛彈。

目前「閃電」（Barak）防空系統的客戶包括摩洛哥、哥倫比亞和印度，其中印度參與了「閃電8型」（Barak-8）的研發。而IAI銷售的其他防空和飛彈防禦系統還包括「飛箭2型」（Arrow 2）、「飛箭3型」（Arrow 3）、「空捕」（Sky Capture）和「鷹眼」（Eagle Eye）III極短程防空（very short-range air defense，VSHORAD）系統。

而這項合約是IAI史上最大的交易之一，也是以色列防空系統中第3大的交易，僅次於8 月以35 億美元（近1,133億台幣）出售德國的「飛箭3型」，還有以18 億美元（約582億台幣）賣給印度的「閃電8型」防空系統。