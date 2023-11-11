新北市近年來由於台北人口外溢，再加上交通方便，房價持續攀升，有不少買房想法的民眾、以及投資客也鎖定該區。對此，一位鄉民這幾天持續在PTT上推薦新莊區，並稱當地力壓板橋、新店，其中「頭前重劃區」更是堪比洛杉磯。不過網友看完之後，忍不住質疑，「你（房地產）在新莊被套多少？」

新莊區由於副都心進駐，加上捷運環狀線、中和新蘆線、桃園機場線環繞，過去幾年發展地相當快，且轄內有多個重劃區在規劃、開發當中。同時新莊區內本身的廟街商圈、中正路商圈就有大量商店進駐，機能性也相對完善。

針對新莊區，一名網友就在PTT《房版》以「新莊50年後將超越日本代官山」為題，稱新莊曾有「一府二鹿三新莊」的美稱，發展得比艋舺（萬華）還要早，跟國際接軌的有輔仁大學、世界第二大零售業Costco、世界最大家居量販店IKEA、國家影視中心、體育園區運動中心天空步道、捷運站名最美好的幸福站、行政院各部會中央合署辦公大樓、媲美韓國清溪川的中港大排。另外該網友還提到多家在地的美食小吃店家，堪稱是新莊達人。

此外，這名網友也在PTT《女版》提到，新莊是全台最適合居住的地方，「板橋相形見絀，新店相形失色，台北市被比下去，台中被狠甩」、「頭前重劃區堪比洛杉磯、副都心等同東京六本木、塭仔圳更是像美茵河畔法蘭克福」。

但由於該網友的說法過於浮誇，引來大量鄉民吐槽，「50年後都變舊莊了」、「新莊套很多？」、「為什麼反串要這麼明顯啊」、「坦白說代官山才2000人是比啥」、「是超過現主時的代官山嗎」、「太浮誇太反串，資歷13年新莊人不喜歡這篇」、「你急了就說沒關係」。

不過也有民眾給予正面支持，「有笑有推」、「整理的不錯，故鄉情滿滿」、「謝謝你的寶貴意見」、「唯一支持」、「新莊頭前狂贏紐約，副都心狠甩東京」。