資深男星李興文以拍軍教片《報告班長》走紅，在劇中以嚴厲的「班長」形象深植人心，成為他演藝生涯的代表作，近來投入電影《解碼》拍攝，沒想到昨(10日)凌晨因為嚴重腹痛緊急送醫，導演周學立也發文透露他的最新病況。

李興文近來投入電影《解碼》拍攝工作，導演周學立發文表示凌晨接到他的緊急來電，表示腹部相當疼痛，因此劇組副導製片便緊急將他送至急診，經過一連串檢查跟治療後，已經沒事，便返回飯店休息，沒想到李興文表示為了不影響劇組，照常早班報到進行拍攝，敬業態度讓人佩服不已，讓周學立直呼：「敬業精神實在太令我佩服了，但我還是改了午班，謝謝協助的同仁，大家辛苦了」，最後不忘強調：「大家都要健健康康」。

李興文透露最新病況。（圖／周學立《立歷在目》臉書）

網友得知狀況後，紛紛留言關切：「好好休息」、「辛苦了！拍攝加油」、「保重身體」、「興文哥、導演辛苦了」，李興文也在PO文底下留言：「謝謝周導團隊的悉心照顧，關心！我已經正常上工啦」。