性學博士許藍方分享，很多人聽說「早上喝冰水，會不能勃起。」但這其實是迷思，正常人不會因為每天喝杯冰水，就導致無法勃起，反而是那些愛抽菸或愛吃高糖、高脂食物的人，更有可能因為這些壞習慣導致血管變細，導致陽痿的狀況發生。

許藍方在YouTube影片上分享，很多人小時候都聽過阿嬤說「早上喝冰的，早上沒起秋！」指的是如果早上喝冰的，長大之後就會沒有辦法勃起，甚至可能會陽痿，但是就西醫的角度來看，應該沒有這個問題。

許藍方表示，「早上喝冰的，早上沒起秋！」這句話會存在，是因為很多老人認為喝冰的會導致血管收縮、變細，影響到勃起功能，但正常人其實不太可能因為每天喝杯冰水，血管就變細，反而是那些平時會抽菸，就算每天喝熱水，血管還是一樣細。

許藍方指出，吃那些高糖、高脂的不健康的食物，血管都會變細，不管早上喝什麼溫度的水，血管都有可能會變細，都可能會陽痿，因此想避免建議還是先戒掉抽菸的壞習慣，並且養成健康生活的習慣。

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