大陸「南方＋」客户端11日報導，大陸共和國勳章得主、中國工程院院士鍾南山10日於廣州南沙開幕的第三屆粵港澳大灣區衛生健康合作大會演講指出，近期新發新冠病毒變異毒株變化不大，但對疫苗逃逸作用增強，建議大家、尤其是老年人或是免疫力低下人群，盡快接種二代疫苗。

秋冬季節，各種呼吸道傳染病高發，對於新冠病毒流行趨勢，鍾南山在大會上表示，「在使用了相關模型後，我們預測近期，這個月、下個月，包括1月分，會有一波小小的感染高峰，建議盡快接種疫苗，我們國家已經準備好了，有6種疫苗可供（大家）選擇。」

隨著秋冬季節的到來，除新冠病毒感染外，近段時間，支原體感染高發，流感活動度上升。近日中國疾控中心發布提醒稱，今冬明春需警惕多種呼吸道傳染病原混合感染。

據媒體報導，近期已出現肺炎支原體感染疊加流感的病例。杭州陸女士（化名）帶著生病孩子到社區衛生服務中心就診，結果孩子報告顯示為：B流和肺炎支原體疊加感染。

據北京衛健「健康海澱」介紹，支原體感染、甲流、新冠病毒感染這三種易產生疊加感染。還有呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒之間，及與其他病原體間，也容易發生疊加感染，其中兩種病毒疊加感染及病毒和細菌、支原體、衣原體疊加感染情況更常見。

疊加感染又分兩種情況——同步疊加感染：有的人感染A流病毒的同時又感染了支原體。先後疊加感染：患者先感染了A流病毒，過一段時間後又感染了支原體。

廣州市婦女兒童醫療中心兒童保健科主任、特需人群接種門診主任胡丹丹稱，從發熱門診監測數據來看，每天接診的病人中以肺炎支原體感染和流感病毒感染為主，部分患者則出現同時感染，甚至合併肺炎鏈球菌等細菌感染。

這主要是因為感染流感病毒和肺炎支原體後，人體免疫力下降，就會增加肺炎鏈球菌的感染風險。而相較往年，今年流感後併發肺炎明顯增多。

此前，廣東省疾控中心發布提醒，當前廣東正同時流行較活躍的A型和B型流感病毒，水痘則進入好發期，多位臨床專家也表示，今年肺炎支原體感染出現增多，在兒童群體中，流感併發肺炎的患兒明顯增加，需警惕多種傳染病原混合感染。