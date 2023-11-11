一名女網友近日抱怨稱男友稱，她與男友交往兩年、也於七夕時求婚，雙方家長目前已步入結婚商討的進展。不過，網友表示自妹妹從日本大學畢業回台後，男友對妹妹卻格外上心，約會期間不斷打聽、吃飯時三句話更離不開妹妹，

原Po於爆料公社發文、進一步指出，男友也很欣賞妹妹，不斷稱讚她很優秀、值得更好的男人，甚至聽聞妹妹遭主管刁難，氣得差點要衝進公司為她討要說法。她不禁將此對比自己前陣子慘被同事陷害時，男友甚至未曾想過為自己出一口氣，「現在我妹的事他是在氣什麼？」

事實上，原Po也幾次忍不住問男友是不是喜歡妹妹，卻遭對方稱是愛吃醋、亂想。另，網友也說昨天二人約會時，男友突然拿出一盒飾品要送予妹妹，讓她當場翻臉，卻又被罵神經病，隨後直接被扔餐廳裡，人就走了：「雖然早上有打來道歉，但我還是無法原諒他。」

貼文一經曝光，網友紛紛留言表示：「分吧 他本性外露了」、「每個男人都對小姨子抱有幻想，尤其是年輕漂亮的小姨子，沒有男人能夠抗拒」、「老公變妹夫的節奏」、「說真的你男友真不老實」、「我同樣是男人的感覺吿訴你，不是喜歡你妹妹就是二個人私下已經在交往或是搞曖昧中，交往跟二人搞曖昧機會比較大」、「這種男生還不趕快逃跑，吃在碗裡看在鍋裡」。