女星Angelababy先前因觀賞Lisa的「瘋馬秀」疑雲，違反大陸演藝人員自律管理辦法傳遭被當局封殺，原定上的通告都被取消，今(11日)港媒報導，最近傳出Angelababy低調開工拍攝雜誌封面，但由於考慮到她仍在風頭上，說好的雜誌封面安排告吹，僅呈現在雜誌內頁，看來距離正式復出還有一段時間。

Angelababy近日傳出因參加瘋馬秀，許多活動因此被砍，據《東網》報導，Angelababy看秀的行為引來部分粉絲喊脫粉，還被發現社交平台被禁言，重創演藝事業，有大陸微博網友爆料，捲入爭議的Angelababy連雜誌封面的地位都喪失，為該雜誌所拍的照片被緊急更換成內頁，還有傳聞指名牌公關婉拒了她想參加活動的要求，跟先前陷入緋聞的蔡徐坤似乎處境一致。

由於陸演藝人員自律管理辦法中，要求演藝人員不得出現組織、參與、宣揚涉及猥褻、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或黑惡勢力等非法活動，9月BLACKPINK成員Lisa參加巴黎瘋馬秀（Crazy Horse），引發表演屬於色情還是藝術的討論，部分大陸網友因此揚言封殺Lisa，連被拍到去看表演的Angelababy、「最美妃子」張嘉倪都中槍，瘋馬秀的官方IG雖有幫Angelababy澄清她沒來看表演，但多數網友依舊不採信。

近日，網上更傳出一段疑似Angelababy粉絲撥電話到工作室的音檔，聽到疑似粉絲的女聲質問工作室為何不出來替Angelababy澄清，但疑似工作人員的男聲態度淡定，暗示目前只能接受當局的管控、保持沉默，似乎也對此無能為力，但不少網友質疑音檔的真實性。