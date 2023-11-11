前總統馬英九昨（10）日建議以全民調方式，用「侯柯配」或「柯侯配」跟民進黨的「賴蕭配」作對比式民調，隨後包括前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善等人也表態支持。精神科醫師沈政男直言，馬英九既已出手，侯競辦執行長金溥聰就可以休息了，否則只會讓他在投票夜成戰犯。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨透露，一位藍營重量級的大老向馬英九提出建議，既然「賴蕭配」已呼之欲出，就用「侯柯配」、「柯侯配」兩組組合和「賴蕭配」進行對比式民調，哪組勝出，藍白就全力支持，馬英九也非常贊成。

對此，沈政男昨在臉書表示，馬英九既已出手，金溥聰就可以休息了，不要再弄什麼全民調以外的方案了，那只會讓金在投票夜成為國民黨敗選的戰犯。

針對馬英九說民調方法可以商量一事，沈政男則建議市話七成加上手機三成，若國民黨一定要純市話，談不攏，就抽籤決定或平均一下，市話八成五加上手機一成五。沈政男強調，民調趕快做，「一翻不是兩瞪眼而是兩歡喜」，因為明年520就可以手牽手去就職了，何樂而不為？

沈政男直言，藍白若不合，民進黨一定繼續執政，民眾就得繼續忍受那些「恐腳翹」的官員四年到八年，「你要嗎？還是藍白合一合吧！」