澎湃新聞11日報導，大陸今年結婚登記量有望止住連年下跌趨勢，大陸民政部網站10日發布了《2023年第3季民政統計數據》，據統計，今年前三季，大陸辦理結婚登記為569.0萬對，辦理離婚登記197.3萬對。

澎湃新聞報導，2022年前三季，大陸共辦理結婚登記544.5萬對，辦理離婚登記164.3萬對。相較而言，今年前三季結婚登記量較去年同期增加24.5萬對，離婚登記量同比增加33萬對。

今年上半年，大陸結婚人數已出現止跌回漲。民政部統計數據顯示，上半年的大陸結婚登記量為392.8萬對，較去年上半年的373.2萬對增加了19.6萬對。

大陸的結婚登記量持續下跌多年。根據民政部統計數據，2013年大陸結婚登記數據為1346.93萬對，在2014年就開始逐年下降，後於2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。2022年，大陸結婚登記數量為683.3萬對，較上一年減少80.3萬對，下降約10.5％。