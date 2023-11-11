三民二分局覺民所於3日8時許接獲民眾報案，表示於大樓防火巷內，發現疑似爆裂物1顆，立即封鎖現場並通報鑑識及刑事局防爆中心派員勘察採證，檢視該爆裂物外表為塑膠材質，一端留有引信、內部疑有填裝火藥及其他物品。經警方調閱監視器，於6日、10日逮到35歲朱嫌與40歲黃嫌2名通緝犯，並搜出大量毒品及空氣槍、開山刀，2人違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌及竊盜、毒品通緝送辦。

據了解，2人平時以販賣毒品維生，因此購買疑似手榴彈的爆裂物防身，又怕帶在身上危險，因此藏在大樓防火巷的管線底部，沒想到竟被打掃阿姨掃出來，嚇得阿姨趕緊報警。

警方經調閱周遭監視器影像，鎖定朱男及黃男涉有重嫌，旋即報請台灣高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經持搜索票、拘票於6日16時許，在春陽街上住處查緝黃嫌到案，查扣手機罪證。

另於10日16時許，在九如一路上停車場，查緝朱男到案，且起獲第二級毒品安非他命1包 （毛重19.15公克）、第三級毒品一粒眠（38顆）、第三級毒品愷他命2包（毛重3.99公克）、電子磅秤1台、行動電話2支、毒品吸食器1組、瓦斯鋼瓶空氣槍1支、K盤及開山刀1把等罪證。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌及竊盜、毒品通緝移送台灣高雄地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！