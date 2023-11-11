法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲以色列停止轟炸加薩平民，稱這樣的行為「無正當性」，且造成傷亡引起中東地區「群情憤慨」。

馬克宏接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，以色列10月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊後，他們有權保護自己，但他又說：「老幼婦孺遭轟炸死亡。沒有理由做這些行動，這沒有正當性，因此我們的確在敦促以色列停止。」

馬克宏說，法國「明確譴責」哈瑪斯發動的空前跨境攻擊；以色列稱已有1200人喪命，遇害者主要是平民，另有240人被擄為人質。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，自以色列發動空中與地面攻擊以來，當地已有超過1萬1000人死亡，主要是平民。

法新社報導，馬克宏在巴黎一場國際和平論壇場邊受訪時說：「我們能理解以色列承受的傷痛，我們跟他們一樣都想根除恐怖主義。」

他說，「我們知道恐怖主義在法國代表什麼」，但堅稱轟炸平民「沒有正當性」。

馬克宏又說：「這對我們所有人來說極為重要，因為我們有我們的原則，因為我們是民主國家。體認到所有人的命都是命，這對中長期發展以及以色列本身的安全而言都很重要。」

馬克宏說，昨天在巴黎參加人道援助會議的所有政府與援助機構都認為，執行「人道暫停」後「停火」是保護加薩平民的唯一辦法。

記者問到以色列是否違反國際法時，馬克宏回覆，「我不是法官，我是國家元首」，尋求成為以色列的「夥伴與朋友」。

馬克宏又說，他不認為「對加薩狂轟濫炸」是以色列保護自己的最佳辦法，這在中東引起「群情憤慨，給人不好的感受」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121111