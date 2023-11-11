世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天在聯合國安全理事會表示，加薩走廊平均每10分鐘就有一名孩童遇害，並警告「沒有一個地方、沒有一個人是安全的」。

路透社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，加薩走廊（Gaza Strip）36間醫院中有一半以及2/3的初級醫療中心沒有在運作，仍在營運的院所則已遠遠超出能力負荷，形容當地醫療系統「已經癱瘓」。

譚德塞對15個理事國組成的聯合國安理會說：「醫院走廊擠滿傷者、病患和垂死之人。停屍間早已爆滿。沒有麻醉就動手術。成千上萬流離失所的人們在醫院避難。」

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日越境突襲以色列南部，以色列稱哈瑪斯殺害約1200人，並擄走超過240人作為人質後，以色列矢言殲滅治理加薩走廊的哈瑪斯。以色列對擁有230萬人口的加薩發動空襲、進行包圍，並展開地面入侵。

譚德塞說：「加薩平均每10分鐘就有一名孩童喪命。」

譚德塞指出，10月7日以來，世衛已核實加薩和約旦河西岸（West Bank）一帶醫護機構遭遇超過250起攻擊，以色列醫療機構遭遇25起攻擊。以色列稱哈瑪斯將武器藏在醫院底下的地道中，哈瑪斯否認。

譚德塞回憶起在衣索比亞內戰期間成長的過程，說他瞭解加薩的孩童必定正在經歷的事情。

他說：「槍砲聲在空中呼嘯而過、槍砲擊發後的煙硝味、夜空中的曳光彈、恐懼、痛苦和失落，這些東西伴隨我一生。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121111