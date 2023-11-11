宜蘭地檢署偵辦章姓男子涉嫌在上月間，夥同蔡姓男子由其向所屬公司、關係企業的職員及家屬要求，以每張郭台銘連署書400元為對價，為郭連署，涉犯《總統、副總統選舉罷免法》，10日拘提章姓男子到案，經漏夜訊問後，章姓男子等8人交保。

查賄團隊是在9日搜索10個處所，查扣相關證物及行賄款項2.8萬元，並通知蔡姓男子及證人共計23人到案釐清案情，並於10日拘提章男到案。

蔡姓男子在宜蘭一家連鎖生鮮超市相關企業任職，蔡男向該超市的職員及家屬行求，以1張連署書400元為對價，為郭台銘連署。該超市也發布聲明表示，嚴禁所有員工於工作場所從事任何政治活動，關於本公司員工近期涉嫌觸法等情事，屬個人行為，與本公司並無關聯。

檢方漏夜複訊後，認為章姓男子等8人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，章、蔡2人各以15萬元交保，其餘為2萬到10萬元交保。