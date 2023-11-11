普通的頭痛可能是罕見疾病的症狀！英國一名年僅16歲的女學生有天因為劇烈頭痛到診所就醫，當時她的心跳飆到每分鐘139下，但因為其他數值都正常，醫生判定她應該是感冒。不料3天後，女學生仍然感覺不舒服，再次前往另一家診所，醫生仍稱她的症狀一切正常，沒想到短短幾小時後，她的病情急轉直下，最終不幸身亡。

英國《鏡報》報導，今年3月28日，來自蘭開夏郡的伊莎貝爾（Isabel Kate Connolly-Wellock）因為頭痛而前往醫院就診，當時醫生測到她的心跳異常，高達每分鐘139下，其他指數都正常，因此判斷她只是感染普通感冒。

16 years old, Isabel Connolly-Wellock, passed away after a sudden and short illness.



Died: 16 (March 31, 2023 - UK)



Cause of Death: Meningitis pic.twitter.com/Myec7ln74i — Died Suddenly Worldwide (@_DiedSuddenly) November 9, 2023

返家後，伊莎貝爾的頭痛雖然減緩，但脖子卻出現疼痛症狀，眼睛開始下垂。3天後她再次就診，但醫生仍檢查不出任何異狀。沒想到短短5小時內，她的情況快速惡化被送往急診室，不到5分鐘就失去意識，醫生趕緊為她施打多種抗生素，其中包括用來治療如腦膜炎等中樞神經系統感染的藥物，然而到了晚上9點，她的器官開始衰竭，緊急插管後仍持續惡化，最後在凌晨12時20分去世。

伊莎貝爾意外過世後，家人質疑醫生有疏失，於是訴請法院展開調查。驗屍報告指出，伊莎貝爾死於「鏈球菌性腦膜炎」（streptococcal meningitis）。重症照護醫生本森（Richard Benson）表示，伊莎貝爾的情況「十分不尋常」、「從未看過惡化如此快速的案例」，也由於她並未出現典型的起疹子、畏光、腦水腫等臨床症狀，調查結果認定伊莎貝爾是自然死亡，整個醫療過程處置並無不當。