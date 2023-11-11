「情色教主」雪碧（方祺媛）以火辣外型及大膽風格走紅，近來有網友爆料握有她的「頂級私密影片」，對此，她倒是認得相當乾脆，不過也特別強調那些都是陳年舊照。

有網友在某臉書社團發文：「教主雪碧私人平台驚曝外流，頂級私密有夠色，隨時刪除」，接著在PO文底下附上網址連結，以及雪碧一系列辣照；對此，雪碧將其截圖放在個人社群平台，直呼：「我又有外流影片了」，語氣聽起來似乎早習以為常，而她不諱言表示：「我有拍我承認！但那些都舊照了」，接著呼籲所有人：「要看最新外流影片照片，別點進怪怪網站洩個資，網址再私訊我」。

對此，網友紛紛留言：「感覺真的私訊會被婊」、「卡影片，我要看看」、「卡女神影片，跪求網址」、「我要看看，快給我影片網址」、「我也想要雪碧提供的照片網址」。

向來直率敢言的雪碧，先前上節目時提及自己有容貌焦慮症，光臉上不含微整形就動刀多達19次，有時候到醫院還不知道要做什麼手術，當場跟醫師討論後才隨即做出決定，整形費用已經超過800萬元，對於遭網友批評整形，她則是霸氣反擊：「我的人生不是為了妳們這些酸民的爛嘴而活」。

雪碧整形整上癮 花800萬 "整個臉皮拉下來"！一度痛到無法睡覺：腦漿快爆出來😲 愛美代價好辛苦！｜辣個女生 EP6 精華 。（影片／ 辣個女生Youtube）

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