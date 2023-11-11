NBA聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）最近在播客節目提出媒體與比賽轉播的一些問題，席爾佛認為報導比賽的方式可以做得更好，在轉播時擔綱球評的人，他們應該幫助球迷深入理解籃球而不是單純在閒聊。

例如某位球員衝入投籃摔倒，球評可能會說「XXX拿出了拚鬥精神」「對手寸步不讓」「XXX展現了該有的價值」，至於這位球員是否做出差勁的投籃選擇，或是對手如何讓他的進攻戰術失效，這些球評並不怎麼關心。

「他們該講的是這支球隊的防守哪裡出問題，導致他們會打成這樣，或是某支球隊為何打得很出色，告訴觀眾什麼是擋拆。我們和美式足球不同，足球的總教練每人有一套非常複雜的系統，他們是球場指揮官，籃球則是在展現運動力的，總教練主要是幫助球員發揮實力。」

席爾佛舉例肯尼史密斯（Kenny Smith）是很優秀的球評，他會清楚向大家解說場內發生了什麼事，教導球迷更豐富的籃球知識。

多數網友贊成席爾佛的看法，棒球球評常常能很好地講述雙方的策略與心理狀態，甚至預測下一步發生的事，這點在籃球轉播顯然還有進步空間。也有人認為看比賽就是娛樂而已不必搞得太深奧，何況是席爾佛自己把NBA簡化成投籃比賽，球評自然沒什麼可解說的。