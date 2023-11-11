屏東縣1名女子小雅（化名）與男子小均（化名），在前年（110年）10月結婚，婚後小均不僅在外負債累累，還沒有穩定的工作，家中生計落到小雅一人身上，小雅在墾丁當地民宿或飯店做清潔打掃工作，以維持家中生活開銷。

但小均不但沒有體恤小雅的辛勤付出，還用嘲諷或羞辱語氣責罵，不時飆罵

「幹Ｘ娘」、「林爸要跟妳拿錢封鎖三小」、「幹Ｘ娘誰試誰啊」、「幹Ｘ娘…等等手機我就拿來摔」、「沒買水果妳就睡外面」、「耖Ｘ掰」。

後來更在毫無憑據之下，懷疑小雅與異性同事交往，傳訊息羞辱小雅，「叫他幫你Ｘ喔蹲在那裡幹嘛。」、「打給我幹嘛。客兄把你幹ＸＸ拋棄了？」、「跟客兄在廁所Ｘ幹就Ｘ幹。」

更跨張的是，小雅與前夫所生的3歲兒子，正值活潑好動，喜好探索周邊事物的年紀，僅因兒子拿了小均的防水袋玩耍，小均竟暴怒，拿曬衣架狂抽兒子背部，導致2處明顯挫傷。

小雅飽受精神折磨及羞辱，不滿小均所為已嚴重侵害人性尊嚴，且小均對於自己的行為，沒有自省或克制，小雅無法再承受，向法院請求判決准予離婚。

法院審理，小雅主張小均多次傳送訊息嘲諷羞辱飆罵，有傳送訊息截圖可證明，而小均指控小雅外遇，卻未能舉證證明。且小均今年4月向小雅要錢時，竟動手拉扯頭髮，當時法院有核發通常保護令，小雅主張多次遭小均侵擾為事實。

法官認，小均婚後對於小雅身體及精神有不法侵害行為，且今年7月執行保護令時，小均已離開住所而無法聯繫執行，小雅還作證指出，小均近期已不再來找我，也不居住於恆春，顯示2人已分居很久，婚姻關係已有相當裂痕。

法官審酌，2人因分居導致無從進行實質婚姻生活，客觀上已喪失維持婚姻意願，確已生破綻而難以回復，且應由小均負全部責任。小雅依民法第1052條第2 項規定，訴請判決離婚，於法自無不合，法官日前依法判決，應予准許。可上訴。

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