【全程字幕】願意接受全民調？柯文哲拋恢復政黨協商條件 侯友宜：尊重兩黨協商的結果 @ChinaTimes

2024選戰進入倒數，藍白合議題成為最火熱話題，國民黨總統參選人侯友宜11日南下高雄參加國民黨高雄五選區立委參選人黃柏霖總部成立祈福典禮，面對前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜都表態支持全民調，侯友宜表示，目前雙方已經進入政黨協商階段，尊重協商後的結果，只希望愈快愈好，人民也都期待盡快有成果。

柯文哲承諾只要國民黨跟侯友宜願意以全民調方式整合，兩黨可以立即恢復正黨協商，被問到是否願意以全民調方式來做藍白合的進展？侯友宜表示，目前已經進入政黨協商階段，在協商過程中，國民黨有提出德國的全民調方式，大家都可以去討論，在國民黨、民眾黨的協商過程中應要給予更多空間。

侯友宜指出，他是國民黨徵召的總統候選人，現在國民黨、民眾黨已經進入政黨協商，他非常尊重兩黨主席協商的結果，尤其他無論出來選舉或是做事態度永遠把人民、國家擺在第一位，其次才是政黨，至於他個人永遠擺在最後，相信兩黨主席都準備好面對這場選舉，要來組成最強團隊，期待愈快愈好，人民也都希望能夠快速有個成果。

據傳，第一時間是前行政院長劉兆玄給前總統馬英九提出全民調的意見，而馬英九好像有跟侯辦聯絡，但沒有聯繫上，對此，侯友宜回應，馬總統跟他們的聯繫、溝通不會有太大問題，也謝謝他在這段時間，常在選舉造勢場合為他加油打氣，有很多的政策他們都有共同的方向，所以溝通上一向沒有問題。

媒體接著詢問，柯文哲有傳出飆罵陳智菡發言人？侯友宜大笑兩聲回應，「呵呵，這種事不會是新聞」。