替孩子取名別忽略諧音，大陸一對夫妻替女兒取名為「房雪」，沒想到孩子開始唸書以後，女兒上課舉手想回答問題，卻屢遭老師無視，詢問原因以後才知道，房雪和放學的讀音差不多，因此老師驚呼「我怎麼敢點？」

綜合陸媒報導，大陸一對夫妻生了一個可愛的女兒，將女兒取名為「房雪」，乍看之下是個很美麗的名字，直到女兒最近開始上小學，求知欲旺盛的女兒，每次上課都會踴躍舉手，希望老師能點她起來發言，但老師卻總是自動屏蔽掉女兒，幾個月過去都是如此，讓女兒非常沮喪，也讓夫妻倆很不滿，最後決定到學校與老師談談。

老師了解狀況以後坦言是「房雪」這個名字惹禍，因為這個名字的諧音與「放學」很像，「這樣我怎麼敢在上課叫？」因為有可能會讓班上其他同學聽錯，導致課堂的秩序一團亂，因此她才不願意點女孩起來回答問題。

女孩的家長這才了解問題所在，他們仍希望老師可以多多少少點女兒起來回答問題，但他們也思考要不要替女兒改名，否則以後上學問題可能更多。