根據美國紐約市長亞當斯的律師說法，聯邦調查局（FBI）探員本週稍早曾帶走亞當斯的電子裝置。此事發生的數天前，FBI探員也曾突襲搜查亞當斯的首席競選募款幕僚住家。

「紐約時報」（The New York Times）報導，聯邦有關當局正在調查亞當斯（Eric Adams）2021年市長競選活動是否與布魯克林（Brooklyn）一家建設公司及土耳其政府合謀，透過人頭募款計畫將外國資金注入競選活動。

路透社提到，亞當斯競選團隊律師強生（Boyd Johnson）今天證實，在6日晚間一場活動後，FBI探員與亞當斯接觸後，亞當斯將電子裝置交給他們。

強生表示，亞當斯向調查人員通報一名身分不明人士的不當行為後，FBI要求提供這些裝置。

強生在聲明中說：「在獲悉這項聯邦調查後，我方發現一名人士近來出現不當行為。本著透明與合作的精神，我方立即主動向調查人員通報此事。」

聲明還說：「市長並未被控有任何不當行為，且將持續配合調查。」

FBI不予置評。

根據紐時報導，亞當斯當時交出的裝置包括至少2支手機和1台iPad，但幾天內就物歸原主。

強生並未提供有關被帶走的裝置類型或數量等細節。

市府官員和美媒報導指出，FBI探員本月2日搜查亞當斯首席競選募款幕僚薩格斯（Brianna Suggs）住家，且薩格斯受到政風調查人員訊問。

執法官員近幾個月來調查了其他數名與亞當斯有關聯的人士。紐約曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）7月宣布起訴6人，指控他們利用人頭募款計畫非法為亞當斯2021年競選活動籌集公共配合款；這6人均不認罪。

亞當斯在這波起訴中並未被控有任何不當行為，他表示，他和他的競選團隊並不知情或參與檢調所稱的計畫。

公開紀錄顯示，亞當斯的2025年競選連任活動到目前為止已向薩格斯的顧問公司Suggs Solutions支付約9萬8000美元（約新台幣320萬元）。

根據薩格斯在職場社群平台領英（LinkedIn）上的簡介，現年25歲的薩格斯2017年開始在時任布魯克林區長亞當斯的辦公室實習後就一直為亞當斯工作。

法新社報導，薩格斯住家被搜查消息傳出後，亞當斯隨即改變行程，突然從華府返回紐約，他原本要在華府會晤白宮和國會官員，討論移民湧入紐約市的問題。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121111