有些人天生有福氣，不僅工作順利，人際關係也很好。《搜狐網》分享3個晚年享富貴的生肖女，她們年輕時努力奮鬥，事業運相當不錯，積累不少財富，孩子也教得很好，老了不用擔心溫飽問題，小孩長大也很獨立、有成就。

▎生肖羊

屬羊女勤奮勇敢，做事有效率，與人相處融洽，受到親朋好友歡迎，她們眼光獨到，總是默默工作毫無怨言，凡事親力親為，身邊的人也成為她們得力助手，屬羊女把家庭放第一，在教育孩子方面不馬虎，年輕時努力打拚，晚年衣食無憂，孩子也都很有成就。

▎生肖龍

屬龍女性格內斂又強勢，做事一向穩重踏實，讓人相當放心，年輕時忙於工作，沒有時間放鬆，無論在什麼場合，總是最勤奮的人，不會疏於對家庭的照顧，與家人相處和睦，孩子在愛的教育下成長，長大後孝順也有一番作為，屬龍女晚年享富貴。

▎生肖馬

屬馬女意志堅強，天生帶財運，使整個家庭的運勢變旺，工作相當忙碌，就是為了讓家人過上更好的生活，家庭永遠是她們心中最重要的事，屬馬女目標遠大，與人相處關係良好，年輕時不斷累積財富，捨不得花錢，晚年靠積蓄過上好日子。