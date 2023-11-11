馬英九發聲挺全民調！國民黨中央堅持「德國模式」 趙少康曝黨內意見分歧內幕：當事人意願最重要

藍白為正副總統人選產生方式爭執不休，前總統馬英九昨(10日)拋出「全民調」方式以解決藍白合紛爭；國民黨發言人楊智伃強調，對比式民調其實就是朱立倫提對案的核心方式。中廣董事長趙少康昨表示，兩邊最大目標是下架民進黨，在此前提之下，當事人意願也蠻重要，這兩天不能再拖，趕快坐下來，決定一個方法。

趙少康認為，兩種方式都各有道理，民調本來就是一種抽樣，每個人有立場來講，全民調當然會說比較能代表全民，但也有問題，包含如何排綠、抽樣有無灌水等等，不管是不是全民調一定要有條件，像是誤差範圍內是平手、雙方各派3人組成監督小組，檢查每家民調公司從抽樣、執行、結果到計算，也蠻複雜。

至於德國式，趙少康認為，政黨實力也不能忽略，不是只看兩個候選人，問題是不管馬英九拋出的全民調、黨主席朱立倫德國政黨支持度算進來，雙方當事人要接受才可以，只剩幾天，大家各堅持己見就很難，一定要聽誰的，對方意見都不理，這也不通常理，兩邊最大目標是下架民進黨，在此前提之下，當事人意願也蠻重要，這兩天不能再拖，趕快坐下來，決定一個方法。

趙少康也說，藍營有相當多人覺得趕快做決定，最大目標是下架民進黨，就藍營有些人講說寧願讓柯文哲當選也不要讓民進黨總統參選人賴清德，且國民黨總統參選人侯友宜不一定輸，至少還有一周可以衝刺，這是為何有市長支持馬英九的原因，盼趕快做決定。