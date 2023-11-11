62歲港星詹秉熙過去是TVB旗下演員，出道時拍攝電視劇《畫出彩虹》大紅，劇中他被安排和張曼玉飾演一段情侶。2019年他驚傳和結婚31年的太太離婚，還傳出他被捉姦在床，第三者疑是性感女星顏仟汶，昨(10日)港媒報導，詹秉熙近年轉戰大陸當網紅，模樣跟過去同期電視拍檔劉青雲、古天樂大不相同，已無星味，變成一般大叔。

詹秉熙年輕時擔任過珠寶業銷售員，某次被星探挖掘後出道當模特兒，接著加入TVB藝員訓練班，同班同學是林煒前妻龔慈恩，當年他演出《畫出彩虹》走紅，但因得罪高層一度被冷凍，兩年後才解封，約滿後他跳槽到亞洲電視，但聲勢已經大不如前，最多都演出第二或第三男主角，還拍了三級片。

詹秉熙最近轉戰大陸拍起短影音。（圖／取自《on.cc東網》）

詹秉熙剛出道時曾和女星黃造時和劉淑儀交往，1988年迎娶圈外女友Sandy，4年前傳出離婚，傳聞與顏仟汶過從甚密有關，還爆出他被太太上門捉姦，最終賠掉31年婚姻。近年，詹秉熙轉到大陸發展，開起直播、小紅書，但帥氣度已經大不如前，滿頭白髮的他更看不出是過去的第一男主角人選。

此外，詹秉熙當年以第一部電視劇走紅，連現今的影帝劉青雲過去在電視劇中也只是詹秉熙的配角，傳聞當時電視台想找原班人馬拍《新紮師兄》，請他擔任劇中配角，替當時剛出道的梁朝偉抬轎，但傳聞詹秉熙不滿並拒絕，電視台才改找關禮傑救火，並封殺詹秉熙，重挫他演藝路至今。