前總統馬英九昨（11）日喊出全民調，呼籲藍、白兩方用「侯柯配」、「柯侯配」對戰「賴蕭配」的民調結果，決定2024總統候選人；然而國民黨中央仍堅持加入政黨支持度的德國模式方案。對此，國民黨資深操盤手、前副秘書長張雅屏以選舉實務為出發點，直指與過去選舉不同，國民黨支持者未必會含血含淚投票。

張雅屏在臉書發文提到，國民黨主席朱立倫以仍要納入政黨支持度，回應前總統馬英九提採全民調作在野共推總統候選人的呼籲。張表示，在選舉研究普遍將投票行為分為意識形態與議題票源、候選人傾向以及組織性票源，其中政黨支持者的主結構往往是意識形態以及議題；但總統民調部分，由交叉分析得知政黨支持度已高度與候選人支持度相重疊，但現在國民黨支持者也有一定比例支持柯文哲，「此將政黨支持度納入比較，實在不適合台灣的投票特性。」

張雅屏接著提到，「柯侯組合式對比賴蕭，已將柯與侯的組合誰正誰負優劣做比較，足以分出侯柯的正副角色」。張還聲稱，國民黨中央近幾任主席的兩岸路線，並非與黨章黨綱一致，甚至與憲法的一中兩區以及九二共識的各自表述不同，「這與許多國民黨支持者不同，因此這些人2016年即證明，他們不再含淚含血投票。」硬加政黨支持度為50%比例計分，實在有強迫政黨支持者納入各自政黨候選人的疑慮，該黨候選人能否完全拿到其政黨支持者的票數也不無疑慮。

對於2024總統大選，張雅屏認為，多數民意要換掉新潮流這個亂政集團，在野政黨主事者就必須讓賴清德落選，而要讓賴落選，在野政黨必須合作；若在野政黨精英仍不合作，只能呼籲希望國家恢復正軌的選民，透過選前最後幾份具公信力的民調結果，決定1月13日總統選舉的投票對象。