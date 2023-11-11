女星小嫻（黃瑜嫻）2022年5月與男星金剛（李信樵）分手，近2年的戀情成回憶，恢單期間小嫻繼續在恆春生活，昨（10日）她PO一張運動美照，被網友問掌鏡者是否為同居男友，小嫻大方地給出解答。

小嫻昨（10日）在社群分享運動菜單：「慢跑5K之後，Burpee（波比跳）10x3，Abs 10mins.」並附上一張她身穿運動服、回眸一笑的全身照，被網友讚嘆：「越來越健美了」、「逆齡啊」、「身材越來越好」，女星廖家儀也誇讚：「好青春！」

小嫻分享運動菜單。（圖／IG@hsien_0309）

其中一則留言引起關注，有名網友好奇替小嫻掌鏡者的身分，留言發問：「每次給妳拍攝的人是妳男友？住在一起嗎？」被探隱私的小嫻非但不生氣，還大方地回：「我有自拍架這種東西。」並附上兩個大笑的表情符號，間接否認是男友掌鏡。

小嫻表示是把鏡頭放在自拍架上拍照。（圖／IG@hsien_0309）

小嫻、金剛因無法克服個性的差異，去年5月開直播宣布已分手，各自恢復單身的兩人，生活目標逐漸不同，金剛轉往大陸發展演藝事業，同時經營雞翅生意，最近被周刊拍到與美豔女子逛中和環球購物中心，但否認是情侶；小嫻則通過考試，取得恆春半島解說員證書，本月初更演出《唱吧！唱吧！》音樂劇，日子十分充實。