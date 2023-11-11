見行跡敗露，楊男心虛逃逸，一度險撞陳員。畫面為陳員對口鳴槍。（圖 / 劉詠韻翻攝）

三重分局副分局長余祥雲說明。（影片 / 劉詠韻翻攝）

周姓男子昨（10）日傍晚5時許開車行經自強路二段一處，巡邏員警盤查時察覺異樣，楊男隨即拒檢並急踩油門，一度險撞員警。陳員即刻對空鳴槍一發，雙方追逐1.5公里後，周男最終栽於車陣；警方當場將其壓制逮捕，查獲安非他命1包、毒品吸食器1個，訊後全案依妨害公務、毒品罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

據了解，三重一名36歲周姓男子，昨傍晚5時15分許開車行經自強路二段一處時紅線違停，轄區兩名員警隨即上前盤查，期間除了發現周男謊報身份，同時也懷疑其包內藏有毒品吸食器。楊男見行跡敗露，急踩油門，逃逸過程中一度險撞員警，陳員即刻鳴槍一發喝令下車，周男視若無睹，繼續狂踩油門火速逃逸。

對此，兩名員警隨通報進行攔截圍捕，並騎乘警用機車緊跟追緝。周男開車逃經重陽路與力行路口一處，當時正於執行交通疏導勤務的張姓員警見此一幕，立即加入追緝行動，途中更遇上騎車經過的民眾熱心載送，3警1民同時加入圍捕行動。

由於案發時正值下班尖峰時段，周男逃逸1.5公里後被車陣所困。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方從周男車上查獲安非他命1包、毒品吸食器1個。（圖 / 劉詠韻翻攝）

由於案發時正值下班尖峰時段，周男逃逸1.5公里後被車陣所困，當場遭警方壓制、上銬逮捕，經搜尋果然在他車上查獲安非他命1包、毒品吸食器1個，訊後全案依妨害公務、毒品罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

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