南投縣垃圾問題再次引起社會各界關注，南投垃圾問題近日成為南投縣議會交鋒熱點，並將責任歸咎於立法委員蔡培慧。11月9日蔡培慧提出公文說明，8月4日會勘爭取6,000萬經費，協助打包5萬噸垃圾去化，環保署已於8月18日正式發文核准，並指出依廢棄物清理法第5條規定，垃圾處理權責以地方政府為準，在中央持續協助的同時，盼地方積極、開放合作，共同解決南投垃圾問題。

立法委員蔡培慧強調，南投縣的垃圾堆積問題相當嚴重，截至目前，全縣已累積近25萬噸垃圾尚未有效處理。她在補選上任後的第一天開始，就積極與環保署商討解決方案。8月4日，她第三次召集環保署、南投縣政府、南投市公所、竹山鎮公所以及名間鄉公所等相關單位，一同前往南投市、竹山鎮和名間鄉的清潔隊進行實地勘察，關注各鄉鎮的垃圾處理進度，當天南投縣環保局長未能出席，相當遺憾，但是在她的爭取和協調下，環保署在8月18日迅速發文給她和南投縣政府。該公文明確指出，根據廢棄物清理法第5條的規定，垃圾處理權責為地方政府，補助項目亦給予地方政府，對於部分地方議員和縣府質疑補助款項去向的情況，可能要請南投縣政府說明8月18日環保署發函縣府後的後續處理狀況，對於質疑她感到相當困惑。

蔡培慧強調，目前持續督促環保署協助各鄉鎮垃圾處理進度，期望南投縣政府可以明確提出需求與不足之處，願意傾全力與縣府一起解決，並希望縣府能確實公開後續的合作縣市、及針對各鄉鎮垃圾處理的規劃。此外，也呼籲南投縣府應盡速與環保署合作，規劃南投縣整體垃圾自主處理設施，盼給所有居民一個乾淨衛生、沒有惡臭的家園。