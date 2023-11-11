日月潭是南投重要的觀光勝地之一，年節假日總是吸引大批民眾，為使其觀光人潮可帶動周邊地區發展，立委蔡培慧邀集交通部政務次長陳彥伯、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、水里鄉長葉銘豐等人進行日月潭水里纜車規劃討論，期待藉由交通串連，提升區域觀光。

日月潭水里纜車，於102年時日月潭管理處就曾提出規劃，但因車埕端場站（大彎）位於環境敏感區，於環評階段卡關。104年改由南投縣政府主政推動由民間自提促參案，惟逢環評審查由地方改中央，故民間投資人於105年撤銷本促參案。為使本案能夠再度推動，立委蔡培慧邀集中央與地方前往水里火車站進行說明會，期盼能夠提振在地觀光。

立委蔡培慧強調，未來會持續針對原住民傳統領域、環境影響、營運狀況等進行評估。（圖/蔡培慧競選辦公室提供）

立委蔡培慧表示，先前已正式爭取110億將集集火車支線串連田中火車站，而要發展國際鐵路觀光，日月潭水里纜車是不可或缺的環節，藉由整體串連，能讓遊客有完整的觀光體驗。本案已於112年9月正式啟動評估，其中纜車路線規劃由魚池鄉向山地區至水里鄉車埕村附近地區，所及路線包含水里地區之潛在路廊，未來一定可以為南投帶來更大的觀光亮點。

公路局政務次長陳彥伯表示，目前本案正在進行研擬規劃，其中將針對路線、環境評估、遊憩型態等面向進行整體規劃。他也表示觀光串連是現今發展中相當重要的一環，藉由人潮帶動人潮，相信會使南投縣的旅遊環境更上一層樓。

日月潭國際風景區管理處長簡慶發表示感謝蔡培會委員的努力協調。（圖/蔡培慧競選辦公室提供）

日月潭國際風景區管理處長簡慶發指出，本案是大工程，亟需各單位的協商與大力投入才有機會達成，感謝蔡培慧委員的努力協調，讓日月潭水里纜車能夠進一步進入評估規劃階段，相信未來將帶領日月潭觀光走向全新篇章。

水里鄉長葉銘豐表示，感謝立委蔡培慧實際邀集各單位進行日月潭水里纜車規劃，對於在地觀光產業將會是一大進步，讓人潮可以進到水里，提振在地發展。

立委蔡培慧強調，本案正在研擬規劃中，未來會持續針對原住民傳統領域、環境影響、營運狀況等進行評估，相信在集集支線與日月潭水里纜車的串連下，必定能帶給大家更好的旅遊體驗。