教士明星外野手索托（Juan Soto）盛傳有可能在開季前就換上新球衣，他與教士的合約剩下最後一季，而且教士還沒有與他續簽。索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）公開表示教士不會賣掉索托，「索托肯定在他們2024年的藍圖裡」，教士棒球總裁普瑞勒（A.J. Preller）也口徑一致地說要續簽索托，只是還沒有動作。

然而美媒ESPN引述業界的看法，指出「索托百分之百會被賣掉」，主要的原因是「教士別無選擇」。教士的團薪壓力夠重了，陣中有馬恰多（Manny Machado）、波格茲（Xander Bogaerts）、穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）、達比修有，其中最多的是馬恰多11年3.5億美元。

索托今年才25歲，本季又打出35轟、109打點獲選銀棒獎，他可以簽很長的合約，目前的教士應該無法消化。索托去年簽了1季2300萬美元來避免薪資仲裁，新球季預期漲到3000萬美元，造成龐大的負擔。另一個方案是等到明年交易截止日再將他賣出。索托是去年季中教士以「6換2」大包裹交易從國民買來，現在還有機會拿他去換回一些資源，否則等到明年打完就是人財兩空。