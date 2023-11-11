39歲男星龍語申和大他4歲的何依霈過去在《一家團圓》演出夫妻，今年初被拍到到彼此的家過夜，但雙方都沒正面說明關係，今(11)日光棍節，兩人突然閃電放出婚訊，牽手承認兩人假戲真做結婚，未來將迎接新身分龍先生、龍太太，放閃的照片也引來網友祝福。

龍語申（本名：陳禕倫）過去在模特兒選拔出道，除了演出過《一家團圓》，也參與過作品《植劇場－天黑請閉眼》、《用九柑仔店》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等，而何依霈（本名：羅玉倫）出身在演藝之家，父親羅文忠是知名電視劇製作人，還有個同為女演員的妹妹羅巧倫。

龍語申、何依霈曬出牽手照片。（圖／翻攝自龍語申 Trent臉書）

先前《CTWANT》爆出龍語申、何依霈因戲劇結緣，假戲真做，甚至發展到過夜同居階段，但雙方都沒正面否認，不久媒體更直擊兩人看似好事近，何依霈帶龍語申回自己的雲林外婆家，給長輩鑑定，兩人有如準新婚夫妻的互動格外引人矚目，何依霈更被發現無名指上有定情戒，看似已被套牢。

今稍早，龍語申發文說：「是的，最萌身高差的我和她（他）結婚了！儘管相識相戀的時間不算太長，但我們認定彼此就是愛情的答案。未來我們一起學習、一起成長，一起迎向人生的新角色，龍先生、龍太太帶著大家的祝福向前！請多多指教」，女方也同步宣布喜訊，引來網友說：「恭喜恭喜！最愛這身高差了」、「媽祖要變人妻了」、「現在八點檔是演員最強媒人了吧，恭喜你們」、「你們有夫妻臉」。

何依霈透過經紀人表示2人是9月登記的，沒有懷孕也沒有打算舉行婚宴，「在一個美好的時機點上，依霈與龍語申他們結婚了，沒有懷孕，就是覺得時間對了，互許終生，生活中多了想守護的東西總是美好的，謝謝大家。」龍語申也透過經紀公司表示，因為不會有婚宴，雙方家人已經吃過飯，日後有空會去日本補個蜜月旅行。