百萬YouTuber Joeman日前持有大麻被捕，事後拍攝影片跟粉絲道歉，引發眾人不滿，揚言要抵制、退訂頻道，但有不少網紅好友仍跳出來聲援，這讓網友好奇指出蔡阿嘎批評日本連鎖店難吃遭炎上，卻沒有任何圈內友人護航，不禁質疑：「是不是沒朋友」。

網友在Dcard以「照呱吉哥的說法，蔡阿嘎YT圈是不是沒朋友」為題發文，指出身為百萬YouTuber始祖的蔡阿嘎，先前公開批評日本連鎖店難吃被炎上，事後雖然拍攝道歉影片試圖滅火，不過當時卻沒看到任何YouTuber出來替他講話，反觀Joeman道歉後，獲得阿滴、百靈果等好友公開力挺，落差相當大。

大麻事件道歉影片【Joeman】。（影片／ Joeman Youtube）

對此，網友紛紛點出關鍵：「他就已經人生勝利組了，沒必要混進那種小圈圈啊」、「還是說阿嘎的朋友不會蹭」、「對某些人來說罵日本甚至比販毒跟詐賭還嚴重」、「他其實除了七月半，認真說真的沒有什麼朋友」、「挺九妹大概就是在說不要把我供出來的暗示吧」、「我也覺得他沒什麼YT圈的朋友畢竟是初代，資歷擺在那不需要靠別人，然後好像也沒什麼在帶後輩」。

不過YouTuber阿滴聲援Joeman時，讓粉絲直呼難以理解，甚至揚言要退追蹤，對此，阿滴表示只是想鼓勵朋友面對錯誤，不合法的事情不應該做，卻被誤解成在挺犯罪，強調理解大家在意的點，以後會更注意自己的發言。

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