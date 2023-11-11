台中市張姓男子承包自來水公司抓漏工程，卻染上吸毒惡習，導致腳部傷口因免疫力下降，惡化變成蜂窩性組織炎，張男不良於行無法工作，竟斜槓利用住家販售毒品，遭警方循線逮捕，不但賠了事業、健康，還面臨鋃鐺入獄，彩色人生瞬間變黑白。

台中市刑大偵第六隊日前查獲一宗毒品案，經向上溯源，鎖定暱稱「小黑」的48歲張姓男子，發現張嫌因行動不便，均要求毒蟲到其位在台中市太平區住處交易毒品，警方遂持搜索票佯裝毒蟲上門，張嫌毫無防備，腳步緩慢的出來開門後又再坐回客廳的椅子上等待交易，結果等來的不是交易的新台幣，而是一張搜索票，當場嚇得啞口無言。

張嫌與毒蟲對話過程，還秀出腳部腫脹照片。（警方提供／王煌忠台中傳真

張嫌供稱，原本從事工地工程，也是自來水公司做抓漏工程承包商，卻因染上毒品免疫力下降致使腳踝傷口變成蜂窩性組織炎，無法正常工作，為了生活只好下海販毒。

警方在張嫌住處查扣作案用手機2支、毒品安非他命2包，詢後將張嫌依違反《毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦，並經起訴在案。

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